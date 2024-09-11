شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير ينعي إيهاب جلال: ربنا يرحمك يا كابتن والان مع تفاصيل الخبر

نعى مصطفي شوبير حارس مرمى النادي الأهلي عبر حسابه علي فيس بوك إيهاب جلال المدير الفني للنادى للإسماعيلي الذي وافته المنية اليوم.

كتب مصطفي شوبير:لا إله إلا الله إنا لله و إنا إليه راجعون.الكابتن إيهاب جلال في ذمة الله ، ربنا يرحمك يا كابتن إيهاب ويسكنك فسيح جناته ويصبر أهلك.



ورحل عن عالمنا ايهاب جلال المدير الفني للنادى الاسماعيلي اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 57 عاما إثر إصابته بجلطة في المخ

وكان إيهاب جلال تعرض لوعكة صحية، خلال الأيام الماضية بداية من يوم 1 سبتمبر الجاري، نقل على إثرها إلى المستشفى، وكشف الفحوصات الطبية تعرضه لجلطة.





مصطفى شوبير ينعى إيهاب جلال