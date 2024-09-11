شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة إيهاب جلال.. الإسماعيلي يعلن الحداد 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الحداد لمدة 3 أيام على وفاة إيهاب جلال المدير الفني للنادى الإسماعيلي الذي وافته المنية اليوم.

ورحل عن عالمنا إيهاب جلال المدير الفني للنادى الإسماعيلي اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 57 عاما إثر إصابته بجلطة في المخ.

وكان إيهاب جلال تعرض لوعكة صحية، خلال الأيام الماضية بداية من يوم 1 سبتمبر الجاري، نقل على إثرها إلى المستشفى، وكشف الفحوصات الطبية تعرضه لجلطة.

وأعلن حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي، عن وفاة إيهاب جلال المدير الفني للفريق بعد معاناة مع المرض ودخوله للمستشفى خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن يتم تحديد مكان الدفن وصلاة الجنازة خلال الساعات القليلة المقبلة.

واستمر إيهاب جلال في المستشفى وخضع لأكثر من 3 عمليات جراحية للسيطرة على جلطة في المخ، وظل تحت الملاحظة بالرعاية المركزة طوال الأيام الماضية.

يذكر أن المدير الفني للإسماعيلي تعرض لوعكة صحية نُقل على إثرها للمستشفى التخصصي بالقاهرة، وخضع لعمليتين جراحتيين قبل نقله إلى الرعاية المركزة.

وزار مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، بصحبة لاعبي الدروايش، المدير الفني لفريق الكرة، وذلك بمستشفي القاهرة التخصصي للاطمئنان على آخر تطورات حالته الصحية.