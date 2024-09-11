شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب منتخب بنين يخضع للكشف الطبي في المصري والان مع تفاصيل الخبر

يخضع أتدجيكو سامادو لاعب نادي باني جانسي ومنتخب بينين للكشف الطبي في النادي المصري خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده في التصفيات الأفريقية المؤهلة للكان.

وكان النادي المصري تواصل مع اللاعب خلال الفترة الماضية لضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ويترقب النادي البورسعيدي وصول اللاعب لحسم موقفه من ضمه بعد الخضوع للكشف الطبي والتعرف على الرأي النهائي للجهاز الفني بقيادة علي ماهر.

ونجح المصري في ضم 5 لاعبين وهم، محمود حمدي، خالد الغندور، كريم بامبو، محمد مخلوف، ومحمد هاشم.

بينما رحل عن الفريق البورسعيدي 10 لاعبين وهم، أسامة عبد المطلب بعد فسخ التعاقد بالتراضي، أحمد شدا والذي انتقل إلى المصرية للاتصالات، عمرو موسى بعد انهاء التعاقد، التونسي معتز زدام بعد انتهاء إعارته من الترجي دون تجديدها، محمد طارق بعد إنهاء إعارته قبل استكمالها، أحمد ياسر سالم بعد فسخ التعاقد بالتراضي، النيجيري إيزي إيميكا بعد انتهاء التعاقد وعدم التجديد، حسام جريشة والذي انتقل إلى غزل المحلة، الجزائري غيلاس قناوي والذي انتقل إلى اتحاد العاصمة الجزائري، وإسلام عطية بعد الانضمام لسموحة.

ويستعد المصري لمباراته بذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق الهلال الليبي والمقرر إقامتها في الخامس عشر من سبتمبر الجاري على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية.