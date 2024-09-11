شكرا لقرائتكم خبر عن المصري ينعى إيهاب جلال مدرب الفريق السابق والان مع تفاصيل الخبر

أصدر النادي المصري بيانا رسميا ينعي من خلاله إيهاب جلال، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، ومدرب المصري السابق، والذي توفي قبل قليل على أثر الوعكة الصحية التي تعرض لها.



وجاء بيان المصري كالتالي:

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبأعين تفيض من الدمع، ويخالص الحزن والأسى، ينعى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، وفاة نجمه ومديره الفني الأسبق ، إيهاب جلال المدير الفني لفريق الاسماعيلي الشقيق، والذي وافته المنية منذ قليل إثر الوعكة الصحية التي تعرض لها قبل نحو أسبوع.

والنادي المصري إذ ينعى فقيد الرياضة المصرية، فإنه يتوجه إلى أسرة فقيده الغالي بخالص العزاء والمواساة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وسائر محبيه جميل الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.