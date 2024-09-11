شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الإسماعيلى والمصرى يتوافدون على المستشفى بعد وفاة إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

توافد عدد كبير من نجوم ولاعبي النادي الإسماعيلى والمصرى على المستشفى التى يتواجد بها إيهاب جلال، عقب إعلان وفاته.

وتصدر الحضور كل من نصر أبو الحسن، جمال علام، عمرو جمال، تامر مصطفى، أيمن الشريعى، حسين السيد، محمود حمادة، حمدى النقاز، باسم مرسى، فخر الدين بن يوسف، أحمد عادل عبد المنعم، ميدو جابر، إبراهيم حسن، إسلام جمال، حمد إبراهيم، محمد حسام، هشام محمد، طاهر أبو زيد، محمود جابر.

وأعلن حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي، عن وفاة إيهاب جلال المدير الفني للفريق بعد معاناة مع المرض ودخوله للمستشفى خلال الأيام الماضية.

واستمر إيهاب جلال في المستشفى وخضع لأكثر من 3 عمليات جراحية للسيطرة على جلطة في المخ، وظل تحت الملاحظة بالرعاية المركزة طوال الأيام الماضية.

يذكر أن المدير الفني للإسماعيلي تعرض لوعكة صحية نُقل على إثرها للمستشفى التخصصي بالقاهرة، وخضع لعمليتين جراحتيين قبل نقله إلى الرعاية المركزة.

وزار مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، بصحبة لاعبي الدروايش، المدير الفني لفريق الكرة، وذلك بمستشفي القاهرة التخصصي للاطمئنان على آخر تطورات حالته الصحية.