شكرا لقرائتكم خبر عن محمود بنتايك وافد الزمالك الجديد يظهر لأول مرة فى زملكاوي الليلة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت قناة الزمالك عن الظهور الأول للاعب المغربى الجديد محمود بنتايك بصفوف الفريق الأبيض لأول مرة عبر برنامج زملكاوي المقرر انطلاقه الحادية عشر مساء اليوم.

وانضم محمود بنتايك لصفوف الزمالك قادماً من نادي سانت إتيان الفرنسي على سبيل الإعارة، مع وجود بند بأحقية القلعة البيضاء في شراء اللاعب عقب انتهاء فترة الإعارة.

وجاء تعاقد مجلس إدارة الزمالك مع الظهير الأيسر المغربي بعد موافقة البرتغالي جوزيه جوميز على إبرام الصفقة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد في ظل منافسة الزمالك على أكثر من بطولة.