شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب الزمالك.. محاضرة من جوميز وعودة الجزيري للمران الجماعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز جلسة مع اللاعبين في المران الختامي الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، قبل التوجه إلى كينيا استعدادا لمواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية .

وتحدث جوزيه جوميز وجهازه المعاون مع اللاعبين على أهمية التركيز لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب أمام الشرطة الكيني لتكون انطلاقة قوية في مشوار الدفاع عن اللقب.

وشرح جوميز العديد من التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها خلال مران اليوم.

وانتظم التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات الأبيض التي أقيمت مساء اليوم بعد عودته إلى القاهرة أمس الثلاثاء، بعد انتهاء معسكر المنتخب التونسي عقب خوض مباراتي مدغشقر وجامبيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويستعد الزمالك للسفر بعد منتصف الليل إلى كينيا لمواجهة الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل .