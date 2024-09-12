"حسبى الله ونعم الوكيل".. أول تعليق من أسرة إيهاب جلال بعد وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

علق عمرو بركات نجم الأهلي السابق وزوج ابنة الكابتن إيهاب جلال المدير الفني الحالي للإسماعيلي على نبأ وفاته، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية.

ونشر بركات عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لإيهاب جلال رفقة حفيدته معلقاً:"حبيبي أطيب وأحن وأنضف الناس حسبى الله و نعم الوكيل في أي حد ظلمك حسبي الله و نعم الوكيل فى أي حد شكك في ذمتك ..... حسبى الله و نعم الوكيل فى أي حد كان سبب .... انا لله و انا اليه راجعون في مكان انظف واحسن ان شاء الله نعم الخلق والقدوة في كل شئ ربنا يرحمك يا حبيبي . حسبى الله و نعم الوكيل".

والجدير بالذكر أن إيهاب جلال تولي تدريب الإسماعيلي في أغسطس 2023، وهي الولاية الثانية للدراويش بعد موسم 2021.