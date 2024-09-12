سقط في الملعب.. تفاصيل وفاة لاعب غزل المحلة السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي غزل المحلة اليوم الأربعاء، وفاة لاعب الفريق السابق الإيفواري ماليك توريه.

وكتب الحساب الرسمي لنادي غزل المحلة، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يتقدم المهندس وليد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، والسادة أعضاء مجلس الإدارة والأجهزة الفنية واللاعبون، بخالص التعازي لأسرة اللاعب الإيفواري ماليك توريه، لاعب غزل المحلة السابق، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وشارك صاحب الـ 28 عاماً، مع فريق غزل المحلة خلال الفترة من سبتمبر 2021 حتى يوليو 2023.

وتوفى اللاعب صاحب الـ 28 عاماً اليوم، بعدما سقط على أرضية الملعب خلال خوضه مباراة رفقة أصدقائه، في كوت ديفوار.

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