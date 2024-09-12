بابافاسيليو يوقع عقود تدريب الاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

وقع القبرصي بابافاسيليو على عقود توليه المهمة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، وذلك خلال الفترة المقبلة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد السكندري عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك":" رسمياً بابا فاسيليو يوقع على عقود تدريب زعيم الثغر لمدة موسم رياضي".

والجدير بالذكر أن الفريق الكروي بنادي الاتحاد السكندري، أنهى منافسات الموسم الماضي وهو يحتل المركز الحادي عشر برصيد 41 نقطة، جمعهم من الفوز في 9 مباراة والتعادل في 14 فيما تلقي زعيم الثغر 11 هزيمة.