اخبار الرياضه

بابافاسيليو يوقع عقود تدريب الاتحاد السكندري

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

وقع القبرصي بابافاسيليو على عقود توليه المهمة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، وذلك خلال الفترة المقبلة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد السكندري عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك":" رسمياً بابا فاسيليو يوقع على عقود تدريب زعيم الثغر لمدة موسم رياضي".

والجدير بالذكر أن الفريق الكروي بنادي الاتحاد السكندري، أنهى منافسات الموسم الماضي وهو يحتل المركز الحادي عشر برصيد 41 نقطة، جمعهم من الفوز في 9 مباراة والتعادل في 14 فيما تلقي زعيم الثغر 11 هزيمة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا