بينهم لاعب ومدير وفني.. وفيات الكرة المصرية خلال 48 ساعة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شهدت الـ48 ساعة الماضية، العديد من الأحداث المؤلمة في الكرة المصرية، والتي شهدت وفاة عدد من الأشخاص الذين لديهم تأثير كبير في الرياضة المصرية.

وبدأ وفيات وضحايا الكرة المصرية خلال ال 48 ساعة الماضية، من المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا أيمن الرمادي، والذي غيب الموت والده يوم أمس الثلاثاء، وأقيمت صلاة الجنازة عليه اليوم الأربعاء، في مركز إبشاي بالفيوم.

وتواصلت الأحداث المؤسفة على الساحة الرياضية، خلال اليوم الأربعاء بخبر نزل كالصاعقة، على كل محبي وعشاق كرة القدم المصرية، وهو خبر وفاة المدير الفني للنادي الإٍماعيلي ومدرب منتخب مصر الأسبق إيهاب جلال، بعد صراع مع المرض.

ورحل إيهاب جلال عن عالمنا اليوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر، عن عمر يناهز 57 عاماً، بعد معاناة مع المرض خلال الأيام الماضية.

واختتم حالة الحزن التي خيمت على الكرة المصرية بشكل عام، خلال الـ48 ساعة الماضية، بوفاة لاعب غزل المحلة السابق الإيفواري ماليك توريه، عن عمر يناهز 28 عاماً.

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