غيابات الزمالك عن مواجهة الشرطة الكيني بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، قائمة الفريق الرسمية التي ستسافر إلى كينيا بعد قليل، لخوض مباراة الشرطة الكيني في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره الشرطة الكيني يوم السبت المقبل، في إطار دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت قائمة الزمالك الرسمية للقاء غياب 7 لاعبين وهم، عمر عبد العزيز، حسن أبو المعاطي لوجهة نظر فنية، محمود حمدي الونش لاستمرار التأهيل، أحمد فتوح، محمود بنتايك لعدم قيده في القائمة الأولى.

كما يغيب عن الزمالك الثنائي، أحمد حمدي لاستمرار التأهيل، سيد عبد الله نيمار بسبب الاصابة في العضلة الخلفية.

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