قائمة الزمالك الرسمية لمواجهة الشرطة الكيني بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، قائمة الفريق الرسمية التي ستسافر إلى كينيا بعد قليل، لخوض مباراة الشرطة الكيني في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره الشرطة الكيني يوم السبت المقبل، في إطار دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت قائمة الزمالك للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحى، محمد عواد، محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر، أحمد محمود، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، محمد عاطف.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، زياد كمال، محمد شحاتة، محمد السيد، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، أحمد مصطفى "زيزو"، مصطفى شلبي، محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الجزيري، ناصر منسي، حسام أشرف، سامسون أكينيولا.

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك يعد هو حامل لقب النسخة الماضية، من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية.

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