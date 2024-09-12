الامارات | عبوة «الرذاذ المتلاشي» تصل إلى حكم مباراة المنتخب وإيران بعد 40 دقيقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتاجت عبوة الرذاذ المتلاشي التي سقطت من الحكم الكوري الجنوبي، جونغ كيوك كيم، في الدقيقة الثالثة من مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره الإيراني، أول من أمس، إلى 40 دقيقة لتصل إليه من جديد، علماً أن الحكم احتاج لاستخدامها خلال الـ40 دقيقة مرة واحدة، إلا أنه استعاض عنها بالطريقة القديمة التي كانت تستخدم قبل اعتماد الاتحاد الدولي (فيفا) عبوة الرذاذ المتلاشي عام 2013، إذ قام برسم الخط الوهمي عن طريق الإشارة بيده.

وتابعت «الإمارات اليوم» رحلة عبوة الرذاذ المتلاشي التي كانت قد سقطت عن طريق الخطأ من الحكم الكوري الجنوبي بالقرب من منطقة جزاء «الأبيض»، وعثر عليها الحارس خالد عيسى بالمصادفة، ولم تسنح الفرصة للحكم لاستعادتها، وظلت بين يدي الحارس فترة طويلة، قبل أن يمررها لزميله في مقاعد البدلاء علي خصيف، الذي سلمها لاحقاً للحكم الرابع سانغ هيوب تشاي.

وعلى الرغم من أن المباراة توقفت أكثر من مرة، بسبب كثرة المخالفات، نظراً للتدخلات العنيفة من جانب لاعبي المنتخب الإيراني، إلا أن سرعة استئناف اللعب تسببت بشكل مباشر في تأخر وصول العبوة لحكم المباراة حتى الدقيقة 42، حينما توقفت المباراة هذه المرة لفترة أطول لعلاج أحد اللاعبين.

وأوضح الحارس خالد عيسى لـ«الإمارات اليوم»، عقب نهاية اللقاء، أنه عثر بالمصادفة على العبوة بالقرب من منطقته، وتعرف إليها سريعاً، بأنها الخاصة بحكم المباراة، وحينما حاول إعادتها إليه طلب منه الحكم إبقاءها في أرضية الملعب، لكنه أرسلها إلى زميله في مقاعد البدلاء علي خصيف، الذي بدوره قدمها للحكم الرابع.

وعلى صعيد آخر، أكد الحارس الدولي قدرة المنتخب على التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026، وأن الجيل الحالي للمنتخب به لاعبون مميزون، ويحظى بدعم كبير من الجماهير التي تقف خلفه في المباريات، مقدماً في الوقت ذاته اعتذاره عن الخسارة التي تلقوها أمام إيران، مؤكداً أنهم قادرون على تعويضها في الجولات المقبل.

وقال في تصريحات إعلامية بعد المباراة: «الحصول على ثلاث نقاط من المواجهتين أمر جيد، ولم يكن أحد يتوقع أن نقدم هذا الأداء القوي، ولقاء إيران صفحة وأغلقت، والآن نفكر في مواجهتي كوريا الشمالية وأوزبكستان».

وأضاف: «لاعبو إيران كانوا يضيعون الوقت آخر 10 دقائق، رغم أنهم يلعبون في الدوريات الأوروبية».

• سرعة استئناف اللعب تسببت في تأخر وصول العبوة لحكم المباراة حتى الدقيقة 42.