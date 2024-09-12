نيس يقدم محمد عبد المنعم لاعبا في صفوفه اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يقيم نادي نيس الفرنسي، المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم المصري محمد عبد المنعم، في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة، بعدما تأجل في المرة الأولى لاستدعاءه إلى معسكر منتخب مصر.

وكتب الحساب الرسمي لنادي نيس، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مؤتمر عرض عبد المنعم و عبدي الخميس الساعة 2:00 ظهراً".

وأعلن نيس، في وقت سابق، تأجيل المؤتمر الصحفي لتقديم عبد المنعم لاعبا للفريق، والذي كان من المقرر له يوم 4 سبتمبر، لاستدعاء اللاعب لمعسكر منتخب مصر.

واعتذر عبد المنعم، عن عدم الانضمام إلى معسكر منتخب مصر، خلال فترة التوقف الدولي، لعدم جاهزيته البدنية ولرغبته في الدخول بأجواء الفريق الفرنسي.

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