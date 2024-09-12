الامارات | حزن في "مصر" بعد وفاة مدرب المنتخب السابق إيهاب جلال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الكرة المصرية مشهد أخر من الحزن بعد إعلان النادي الإسماعيلي وفاة إيهاب جلال مدرب الفريق بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة عن عمر يناهز 57 عاماً، وذلك بعد فترة قصيرة من وفاة لاعب مودرن سبورت أحمد رفعت، لتشهد الكرة المصرية مشهد أخر من الحزن بين الجماهير.

وكتب النادي الإسماعيلي المصري عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: "ينعى النادي الإسماعيلي، ببالغ الحزن والأسى، ابنًا غاليًا من أبنائه، وأحد أبرز المخلصين للنادي، الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية عقب صراع طويل مع المرض.

وتعرض جلال لوعكة صحية مفاجئة بعد أيام قليلة من خسارة الفريق أمام زد في نصف نهائي كأس مصر.

وخاض جلال العديد من التجارب التدريبية في الدوري المصري أبرزها الزمالك، كما تولى تدريب منتخب مصر لفترة قصيرة.

يذكر أن إيهاب جلال تولى تدريب الإسماعيلي في أغسطس 2023، وأنهى الدراويش الموسم الماضي في المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة.

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وجاء في بيان النادي الإسماعيلي:

"ينعى النادي الإسماعيلي، ببالغ الحزن والأسى، ابنًا غاليًا من أبنائه، وأحد أبرز المخلصين للنادي، الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية عقب صراع طويل مع المرض، داعين للمولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة ومحبيه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما نعى اتحاد الكرة المصري وكافة الأندية المصرية وفاة المدرب المصري الذي لم يعرف عنه سوى السيرة الحسنة والأخلاق.



وجاء بيان اتحاد الكرة المصري:

"يتقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الأستاذ جمال علام والمدير التنفيذي وجميع العاملين، بخالص التعازي والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله الكابتن إيهاب جلال الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".