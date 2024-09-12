الفحص الطبي يحسم موقف نجم الأهلي من المشاركة أمام النصر

ياسر رشاد - القاهرة - حسمت الفحوصات الطبية موقف نجم فريق الأهلي السعودي من المشاركة في المباراة المقبلة للفريق أمام النصر، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على النصر في المباراة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأول بارك، لحساب الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأكدت التقارير والفحوصات الطبية أن اللاعب أن عبدالله العمار أصبح جاهزًا للمشاركة مع الأهلي أمام النصر في المواجهة المقبلة، بعدما أثبتت الاختبارات الطبية والبدنية جاهزيته الكاملة.

موعد مباراة النصر والأهلي القادمة في الدوري السعودي

ويستعد النصر لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل على ملعب الأول بارك في إطار منافسات الدولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الجاري 2024 – 2025.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستنقل عبر قناة SSC HD الحاصلة على حقوق نقل دوري المحترفين للموسم الجاري 2024 – 2025.