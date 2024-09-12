شكرا لقرائتكم خبر عن ونش الزمالك ينتظر تأشيرة السفر إلى ألمانيا لمتابعة إصابة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر محمود حمدى الونش مدافع الزمالك تأشيرة السفر إلى ألمانيا خلال الأيام المقبلة،من أجل متابعة أخر تطورات إصابة الرباط الصليبى قبل بدء العودة إلى الملاعب،خاصة أنه يريد الإطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته بشكل كامل.

ويرغب الونش فى عدم العودة إلى الملاعب حتى يكون فى أتم الجاهزية الفنية والبدنية،حتى لا يتعرض لنفس الموقف السابق والذى داهمه فيه الصليبى مرتين متتالتين،حيث نسق اللاعب مع مديره الفنى على عدم الاستعجال فى العودة إلى التدريبات.

ويمنى جوزيه جوميز النفس في تجهيز الونش بالشكل الأمثل تمهيداً للدفع به على فترات في المباريات، لتكون مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلى الانطلاقة الأولى للاعب، مع القلعة البيضاء بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة بالرباط الصليبى.

فى سياق مختلف تلقى نادى الزمالك خطابًا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يفيد بتغريم النادى مبلغ 200 ألف دولار بسبب التأخر فى سداد القسط الأخير المستحق للغانى بنجامين أشيمبونج لاعب الفريق الكروى السابق.

وأخطر فيفا الزمالك بتغريمه 200 ألف دولار بسبب عدم سداد القسط الأخير لأشيمبونج والبالغ 115 ألف دولار، وكان مستحق السداد فى شهر أبريل الماضى.

كما أخطر الاتحاد الدولى نادى الزمالك، بمنحه مهلة 30 يومًا لسداد قيمة الغرامة الموقعة عليه، وفى حالة عدم السداد فى خلال الـ 30 يومًا يتم توقيع عقوبة إيقاف قيد جديدة على القلعة البيضاء.