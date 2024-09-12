شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يٌناقش عرضا سعوديا لرحيل عمرو السولية والان مع تفاصيل الخبر

تناقش لجنة التخطيط بالنادى الاهلى برئاسة مختار مختار عرض نادي الدرعية الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية السعودي للتعاقد مع عمرو السولية لاعب خط وسط المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إدارة الاهلى عقدت إجتماعاً مع السولية و مسئولي النادي السعودي في الأيام الماضية، وشهد خلاله ترحيب من جانب اللاعب على العرض في ظل حصوله على راتب أكبر مما كان سيحصل عليه في الموسم المقبل رفقة الأحمر، ولكن الإدارة كانت تنتظر عودة مارسيل كولر مدرب الفريق من سويسرا لإستطلاع رأيه في رحيل اللاعب.

ونجح الاهلى في تمديد عقد السولية لمدة موسم واحد ينتهي في صيف عام 2025، بعد أن كان ينتهي هذا الصيف.

انضم السولية للمارد الأحمر قادمًا من فريق الشعب الإماراتي عام 2016، وقضى 8 سنوات في القلعة الحمراء وقاد الفريق لتحقيق بطولات عديدة.

من ناحية أخرى ، حصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على ملخص لخمس مباريات خاضها فريق جورماهيا الكيني مؤخراً فى أكثر من بطولة قارية ومحلية لدراسته قبل مواجهة الفريقين المقرر لها 15 سبتمبر الجاري بكينيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي يحمل الأهلي لقبها. وينوي كولر استكشاف المنافس الكيني جيداً قبل مواجهة الفريقين في ضربة بداية المارد الأحمر للبطولة القارية القوية.

فيما بدأ مسئولو الأهلي مخاطبة الجهات المعنية لحضور الجماهير مباراة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة من أجل الحصول على موافقة المسئولين لحضور أكبر عدد ممكن من جماهير القلعة الحمراء.