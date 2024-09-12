شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يخوض مرانه الأول في بني غازي بدون راحة استعداداً للهلال الليبي والان مع تفاصيل الخبر

قرر الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر المدير الفني للفريق، خوض الفريق مرانه الأول بعد وصوله اليوم، إلى ليبيا وذلك بدون راحة استعداداً لمواجهة الهلال الليبي.

وتتوجه بعثة النادي المصري في تمام التاسعة صباح اليوم الخميس، إلى ليبيا استعداداً لخوض مباراة الهلال الليبي، في المباراة المقرر لها الثامنة مساء الأحد المقبل ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تقام على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري تكليف محمد موسى عضو مجلس الإدارة برئاسة البعثة في بني غازي.

وكان محمود جابر المدير الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، سبق البعثة إلى مدينة بني غازي الليبية، وذلك لإتمام كافة ترتيبات استقبال بعثة فريق المصري.

وقامت لجنة الاستقبال بنادي الهلال الليبي ممثلة في خالد بدر باستقبال محمود جابر الذي قام بجولة في عدد من الفنادق لاختيار أحدها كمقر إقامة الفريق، كما قام كذلك باختيار أحد ملاعب النجيل الصناعي لاستضافة تدريب الفريق يوم الخميس، فيما سيؤدي الفريق تدريباته يومي الجمعة والسبت على ملعب شهداء بنينا الذي سيستضيف المباراة.