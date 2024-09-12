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الإسماعيلى يقيم صلاة الغائب على روح إيهاب جلال اليوم

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القاهرة - سامية سيد - كتب لبنى عبد الله ـ عمر أنور

الخميس، 12 سبتمبر 2024 10:20 ص

يقيم النادى الاسماعيلى صلاة الغائب على روح إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة اليوم الخميس عقب صلاة الظهر بمسجد المطافى فى الإسماعيلية.

ورحل عن عالمنا إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الإسماعيلى أمس الأربعاء عن عمر ناهز 57 عاما إثر إصابته بجلطة فى المخ.

يشيع، اليوم الخميس، جثمان الراحل إيهاب جلال عقب صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس، فى حضور نجوم .

وتتلقى أسرة الراحل إيهاب جلال  العزاء غدا الجمعة، بمسجد النزهة فى مدينة نصر، فيما قرر مجلس إدارة الإسماعيلى إقامة عزاء الراحل يوم الأحد المقبل فى استاد الإسماعيلية.

وكان إيهاب جلال تعرض لوعكة صحية، خلال الأيام الماضية بداية من يوم 1 سبتمبر الجاري، نقل على إثرها إلى المستشفى، وكشف الفحوصات الطبية تعرضه لجلطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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