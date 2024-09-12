شكرا لقرائتكم خبر عن تعثّر محاولات الزمالك لتسويق سامسون بعد قرار جوميز والان مع تفاصيل الخبر

واجه مسئولو نادى الزمالك فى أزمة في تسويق البنينى سامسون أكينيولا مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية خاصة أن اللاعب لم يتلق أى عروض للرحيل عن القلعة البيضاء خلال الميركاتو الحالى.

ويحاول الزمالك التخلص من سامسون بشتى الطرق فى ظل عدم تقديمه المردود الفنى الذى يلبى طموح جماهير القلعة البيضاء، وبعد موافقة البرتغالى جوزيه جوميز الذى منح الإدارة الضوء الأخضر لتسويق اللاعب لعدم قناعته بمستواه.

وكشف مصدر داخل نادى الزمالك، حقيقة البند المتواجد في عقد البنينى سامسون أكينيولا لاعب الزمالك والذى بموجبه يحق للنادى الأبيض فسخ التعاقد معه بعد نهاية موسم 2023-2022 أو نهاية موسم 2024-2023، فقط بشرط إخطار اللاعب كتابيا أو عن طريق البريد الإلكتروني بعد نهاية الموسم بـ7 أيام بحد أقصي.

وأكد المصدر خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن البند مكتوب بطريقة خطأ وسامسون عقده سارى مع نادى الزمالك، وليس من حق مسئولى الأبيض فسخ التعاقد معه كما أثير فى البند المتداول خاصة أن لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" تمنع ذلك.

وأخطر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الإدارة بعدم الحاجة إلى جهود البنينى سامسون أكينولا خلال الفترة المقبلة، وتحدث المدير الفني مع جهازه المعاون بأن مستوى سامسون لا يرتقى للعب مع الفريق، كما أنه ليس لديه أى إمكانيات تجعله يقود هجوم الزمالك.