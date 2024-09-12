شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض مرانه الأول اليوم في كينيا بعد وصول البعثة لنيروبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بنادي الزمالك مرانه الأول اليوم بالعاصمة الكينية نيروبي استعدادا للمواجهة المرتقبة امام الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ 32 ببطولة الكونفيدرالية.

يقام لقاء الزمالك أمام الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 ببطولة الكونفيدرالية في تمام الساعة الثالثة من مساء بعد غدا السبت بتوقيت القاهرة.

ووصلت بعثة الزمالك مطار نيروبي بكينيا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم استعداداً لخوض مباراة الشرطة الكيني، والتي ستقام بالعاصمة الكينية نيروبي

حرص مصطفى عصام سعد، نائب سفير مصر بكينيا، على استقبال بعثة الزمالك فور وصولهم مطار نيروبي.

وشكل السفير المصري بكينيا وائل عطية وفدًا من السفارة يضم كل من نائبه مصطفى عصام سعد، ومحمد الإتربي عضو السفارة لاستقبال بعثة الزمالك، رفقة ناصر العباسي المدير الإقليمي لشركة مصر للطيران بكينيا

ويترأس أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بعثة الفريق الأبيض في كينيا استعدادا لمواجهة فريق الشرطة.

وجاءت قائمة الزمالك لخوض اللقاء كالتالي :

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – أحمد محمود – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – محمد عاطف.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال - محمد شحاتة - محمد السيد – عبد الله السعيد – ناصر ماهر– أحمد عبد الرحيم "إيشو" - أحمد مصطفى "زيزو" – مصطفى شلبي – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي – حسام أشرف – سامسون أكينيولا.

جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام باستاد القاهرة الدولي يوم 20 سبتمبر الجاري