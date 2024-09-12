شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مجدي لاعب بيراميدز يحتفل بعيد ميلاده الـ 27 والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل عبد الرحمن مجدى، لاعب فريق بيراميدزاليوم الخميس، بعيد ميلاده الـ "27" فهو من مواليد 12 سبتمبر 1997، بدأ عبد الرحمن مجدى حياته الكروية فى قطاع الناشئين بنادى الترسانة حيث اكتشفه المدرب شاكر عبد الفتاح واقتنع بقدراته وقام بتصعيده للفريق الأول لكنه لم يشارك كأساسى، وعندما رحل شاكر عبد الفتاح عن الجهاز الفنى تولى على ماهر قيادة الشواكيش ووقتها حدثت أزمة بين اللاعب والمدير الفنى الجديد ليستبعده الأخير من صفوف الفريق.

ومرت فترة كان فيها عبد الرحمن بعيداً عن الفريق قبل أن يعود شاكر عبد الفتاح مجددا لقيادة الترسانة ومعه رجع اللاعب الشاب للفريق وساهم فى إنقاذه من الهبوط للدرجة الأدنى، لفت عبد الرحمن أنظار الإسماعيلى الذى خطفه بعد صراع مع المقاصة، وبات حاليا من نجوم الدراويش بعدما تطور بشكل سريع وبات الحل الأمثل لأى مدرب نظرا لقدراته الفنية والبدنية العالية.

وظهرت موهبة عبد الرحمن مجدى منذ الصغر وهو ما جعله محط اهتمام للمدير الفنى السابق لمنتخب الشباب معتمد جمال الذى ضم جناح الشواكيش، ثم انضم للمنتخب الأولمبى مع شوقى غريب، ظهر عبد الرحمن مجدى، بمستوى متميز الامر الذى جعله محط أنظار أندية أوروبية ومصرية، وتلقى اللاعب العديد من العروض للرحيل عن قلعة الدراويش خاصة أنه قدم مستوى متميزا مع المنتخب الأولمبى الذى صعد معه لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

خلال الميركاتو الصيفي الجاري، انتقل عبد الرحمن مجدي إلى فريق بيراميدز بعد إصرار كبير من السماوي على حسم الصفقة تقديراً لموهبة اللاعب والدور الذي سيقوم به مع الفريق في الموسم المقبل.