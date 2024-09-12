شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المصري تغادر القاهرة إلى بنغازي استعدادًا لملاقاة الهلال الليبي والان مع تفاصيل الخبر

غادرت بعثة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري منذ قليل مطار القاهرة في طريقها إلى مدينة بنغازي الليبية وذلك استعدادًا لخوض مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع المصري بمضيفه فريق الهلال الليبي والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الأحد المقبل على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي.

ويترأس البعثة محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي المصري والمشرف على الفريق الأول، فيما تضم البعثة 38 فردًا من بينهم 23 لاعب هم القوام الأساسي للفريق بالإضافة للجهاز الفني بقيادة الكابتن علي ماهر وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات.

ومن المقرر أن تصل البعثة لمطار بنغازي في حوالي الساعة الحادية عشر من صباح اليوم ، حيث سيكون في انتظارها محمود جابر المدير الإداري للفريق سبق البعثة قبل أيام لإتمام كافة ترتيبات الاستقبال والإقامة والتنقلات، حيث ستتوجه البعثة على الفور لمقر إقامتها، حيث سيخلد الجميع للراحة قبل المران الذي سيقام مساء اليوم على أحد ملاعب بنغازي المغطاة بالنجيل الصناعي.