شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته اليوم بعد راحة 24 ساعة استعداداً لمواجهة جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف فريق الكرة بالأهلي تدريباته مساء اليوم ،الخميس، بعد حصوله على راحة لمدة 24 ساعة أمس بقرار من الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر.

وخاض الأهلي مباراة ودية مؤخراً فاز فيها بهدف نظيف سجله حسين الشحات ضمن استعدادات الفريق للإرتباطات المقبلة وأبرزها دوري الأبطال والسوبر الأفريقي.

من ناحية أخرى ، حصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على ملخص لخمس مباريات خاضها فريق جورماهيا الكيني مؤخراً فى أكثر من بطولة قارية ومحلية لدراسته قبل مواجهة الفريقين المقرر لها 15 سبتمبر الجاري بكينيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي يحمل الأهلي لقبها. وينوي كولر استكشاف المنافس الكيني جيداً قبل مواجهة الفريقين في ضربة بداية المارد الأحمر للبطولة القارية القوية.

فيما بدأ مسئولو الأهلي مخاطبة الجهات المعنية لحضور الجماهير مباراة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة من أجل الحصول على موافقة المسئولين لحضور أكبر عدد ممكن من جماهير القلعة الحمراء.