شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الإسماعيلى عصام صبحى عن إيهاب جلال: أنا الوحيد اللي أبوه مات مرتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي عصام صبحي لاعب الإسماعيلي، إيهاب جلال مدرب الفريق الراحل، والذي وفاته المنية أمس الأربعاء، بعد إصابته بجلطة في المخ.

وكتب عصام صبحي عبر حسابه على انستجرام: "قُلْ كُلَّ يَعْمَلَ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبَّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أهْدَى سَبِيلًا، زمان أنت اللي فسرت لي معني الآية دي ووقفت معايا تشرحلي وقولتلي أتعامل بيها في حياتي، وأنا أشهد الله إن أنت مافيش حد على شاكلتك من احترام وأدب وإنسانيه أنت النهاردة سيبتنا وروحت لمكان أحسن، بس سيرتك الطيبة وحب الناس ليك وكلامهم عنك خلوني أتأكدت إن ربنا راضي عنك".

وأضاف لاعب الإسماعيلى : "كان نفسي تشوف بعينك لما تعبت حب الناس ليك قد إيه، وخوفهم عليك ودعائهم ليك بالشفاء قد إيه يمكن ده كان يخفف عليك شويه من الحزن والتعب اللي شوفتهم أخر فترة، النهاردة أنت فارقت الحياة بس عايش جوه كل واحد بيحبك عايش بسيرتك وبمواقفك وبعملك الخير.. والنهاردة بشوف بعيني حب الناس ليك وحزنهم على وفاتك، والله اتمنيت لما يجي يوم وفاتي تكون ساعتها سيرتي زي سيرتك يا أحسن الناس".

وتابع : "بعد وفاة أبويا الله يرحمه أنا قولت مفيش حاجه في الدنيا هزعل عليها قد وفاة أبويا، بس أنا الوحيد اللي أبوه مات مرتين، علشان ما اعتبرتك غير أب ليا وزعلي عليك وكسرة قلبي عليك عمرها ما تتوصف، مع السلامة یا راجل یا محترم، مع السلامة يا راجل یا طیب، مع السلامة يا راجل يا جدع، مع السلامة يا أبويا، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون.