شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى البنك الأهلى يعلن رفع القيد عن النادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلى، عن رفع إيقاف القيد عن النادي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مؤكداً أنه تم دفع المستحقات المالية للاكاديمية الغانية التي كانت لها حق رعاية للاعب ياو أنور مهاجم الفريق المنضم من صفوف الإسماعيلي

وقال اللواء أشرف نصار، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن بعد اعلان الفيفا إيقاف القيد تم التواصل مع المحامي الخاص للنادي لأنهاء الأزمة سريعاً، مشيرا إلى أن قيمة المستحقات وصلت إلي 800 ألف جنيه.

واختتم رئيس نادي البنك الأهلي تصريحاته، بأن الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي مع محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان وهشام صالح تم قيدها بالفعل قبل هذا القرار، مشددا على أن النادي سيقوم بقيد باقي اللاعبين الجدد خلال الساعات القادمة .

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، قد أعلن عبر موقعه الرسمي، إيقاف قيد مودرن سبورت والبنك الأهلي لـ3 فترات، كما أعلن الفيفا أيضاً عن عقوبة إيقاف قيد جديدة للنادي الإسماعيلي بتاريخ 31 أغسطس الماضي، وذلك وفقاً للتحديث الأخير الصادر الاثنين الماضي .

قرر طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى خوض معسكر مغلق بمدينة برج العرب خلال الفترة من 12 إلى 26 سبتمبر الجارى لإستكمال برنامج الإعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض فريق البنك الأهلى مجموعة من المباريات التجريبية خلال فترة المعسكر.