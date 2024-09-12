شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الذكرى الرابعة لرحيل عزمى مجاهد نجم طائرة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تمر اليوم الخميس، الذكرى الرابعة لرحيل عزمى مجاهد، أسطورة نادى الزمالك فى الكرة الطائرة، الذى غادر عالمنا فى مثل هذا اليوم 12 سبتمبر 2020 متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، ويعد عزمى مجاهد أحد أساطير لعبة كرة الطائرة فى مصر، حيث لعب فى دورتين للألعاب الأولمبية، فى مونتريال 1976، إلى جانب تمثيله لمصر فى كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين فى بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين فى مصر عام 1978.

وتوج عزمى مجاهد كأحسن لاعب كرة طائرة فى أفريقيا عام 1974، وأحسن لاعب فى مصر عدة مرات، وحظى بشرف حمل شارة قيادة منتخب مصر وفريق الزمالك 16 عاما حقق خلالها 12 بطولة دورى وكأس، و8 بطولات أفريقية و3 بطولات عربية على مستوى المنتخب.

كما خاض مجاهد دورتين للألعاب الأولمبية، فى مونتريال 1976، ومثل فى كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين فى بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين فى مصر عام 1978.

وتوج عزمي مجاهد مسيرته الرياضية بالحصول على 4 أوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية خلال عمله لاعبا ومدربا لنادي الزمالك والمنتخب بعدما حصد كافة البطولات المحلية والأفريقية كمدرب مع النادي والمنتخب.

واتجه عزمى مجاهد للعمل العام بعدها حيث تولى منصب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ثم مديراً للمركز الإعلامي باتحاد الكرة لأكثر من 4 سنوات وخلال العشر سنوات الماضية عمل كمسئول فى اتحاد كرة القدم ومقدم برامج على شاشات الفضائيات، وفى فترة السبعينات لمع اسم عزمى مجاهد يلمع كلاعب كرة طائرة استثنائى ليس فى مصر فقط بل وفى أفريقيا، حيث يعد واحدا من أفضل اللاعبين في تاريخ اللعبة على المستوى المحلي والأفريقي.