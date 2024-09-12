موعد ومكان جنازة إيهاب جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

توفى إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، مساء أمس الأربعاء، عن عمر يناهز 57 عاماً، بعد تدهور حالته الصحية.

وتعرض إيهاب جلال لوعكة صحية، يوم 1 سبتمبر الحالي، نقل على إثرها إلى المستشفى، وكشفت الفحوصات الطبية تعرضه لجلطة.

موعد جنازة إيهاب جلال

أعلن النادي الإسماعيلي موعد جنازة إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، على أن تشيع اليوم الخميس، عقب صلاة الظهر.

مكان جنازة إيهاب جلال

وتقام جنازة إيهاب جلال، اليوم الخميس، من مسجد حسن الشربتلي، بالتجمع الخامس، وتتلقى أسرته العزاء غدا الجمعة، من مسجد النزهة للقوات المسلحة أمام "سيتي ستارز"، وفقا لما أعلنه النادي الإسماعيلي.

يذكر أن مسيرة إيهاب جلال التدربيبة، بدأت عام 2007 في نادي كهرباء، وتولى بعدها الأندية التالية على التوالي، الحمام، كفر الشيخ، بني سويف، مصر للمقاصة، إنبي، الزمالك، أهلي طرابلس الليبي، المصري البورسعيدي، مصر للمقاصة، الإسماعيلي، بيراميدز، منتخب مصر، المصري، فاركو والإسماعيلي.

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