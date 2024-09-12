في مقدمتهم أحمد الشيخ.. أتوبيس الإسماعيلي ينقل لاعبي الفريق والعمال إلى جنازة إيهاب جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وصل لاعبو الإسماعيلي الحاليين والقدامى والعاملين في النادي، في أتوبيس الفريق، إلى مسجد حسن الشربتلي، بالتجمع الخامس، لحضور جنازة إيهاب جلال المدير الفني للفريق والذي وافته المنية، مساء أمس بعد تدهور حالته الصحية.

وتشيع جنازة إيهاب جلال، من مسجد حسن الشربتلي، بعد قليل، وتتلقى أسرته العزاء غدا الجمعة، من مسجد النزهة للقوات المسلحة أمام "سيتي ستارز".

وكان أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي، في مقدمة الحاضرين بالأتوبيس، إلى الجنازة.

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