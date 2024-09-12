شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر:عمر كمال أفضل ظهير أيمن فى أفريقيا وأبو علي كشف المهاجمين المصريين والان مع تفاصيل الخبر

أثنى علي ماهر نجم الأهلي السابق، والمدير الفني الحالي للنادي المصري، على ثنائي الأهلي، عمر كمال عبد الواحد، والفلسطيني وسام أبو علي، بعد تألقهما مع الفريق الأحمر خلال الموسم الماضي.

وقال علي ماهر في تصريحات لـ ”الخليج 365”: وسام أبو علي كشف المهاجمين المصريين، وأجبرهم على ضرورة أن يقفوا مع أنفسهم، المهاجم المصري يكون سعيداً بإحراز 7 أو 8 أهداف فقط في الموسم، وسام في نصف موسم فقط سجل 18 هدفاً، وبالتالي كشف الجميع، المهاجم المصري يسجل 11 هدفاً ويقول "اوعى حد يكلمني بعد كدة"، وسام لو كان لعب موسم كامل كان سيسجل 40 هدفاً.

أضاف متحدثاً عن عمر كمال عبد الواحد: عمر كمال تأخر كثيراً في الانضمام لأندية القمة، لعب معي في المصري وتألق جداً، وفي الأسيوطي هو من سجل هدفاً في الأهلي وأخرجه من كأس مصر في ربع النهائي.

واختتم:عمر لديه ميزة مهمة جداً وهي أنه يمكن توظيفه في أي مركز في الملعب، سواء كان" مدافع، ظهير أيمن، جناح أيمن، ظهير أيسر، صانع ألعاب تحت المهاجم"، ولكن أرى أن أفضل مركز له هو الظهير الأيمن لأنه سريع ولديه رؤية وقادر على رفع عرضيات مميزة، وإمكانياته تسمح له بصناعة الفارق، ومن أفضل اللاعبين في مركزه على مستوى أفريقيا، عمر كمال عندما لعب معي في المصري سجل 14 هدفاً.