شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل: إيهاب جلال تحمل الكثير ومصر فقدت واحدا من أكبر المدربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة عن حزنه الشديد لوفاة ايهاب جلال المدير الفني السابق لمنتخب مصر والنادي الاسماعيلي، قائلا إن مصر فقدت واحدا من أهم وأكبر المدربين من الناحية المهنية والأخلاقية.

أضاف علاء نبيل أن ايهاب جلال تحمل الكثير من الضغوط طوال مسيرته التدريبية، وكان دائما يرد داخل الملعب مشيدا بدماثة أخلاقه وأدبه الجم.

تابع أن ايهاب جلال نموذجا ومثالا يحتذي به وقدوة لكل المدربين، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

توفى إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى أمس الأربعاء، تاركا إرثا كبيرا فى مجال التدريب بعدما ترك بصمة واضحة خلال قيادته 10 أندية بالإضافة لحصوله على شرف تدريب المنتخب المصرى.

ودع إيهاب جلال عالمنا فى أحد مستشفيات القاهرة عصر أمس الاربعاء بعدما تعرض لوعكة صحية قبل أيام أجرى على إثرها عملية وبقى فى العناية المركزة حتى وفاته.



ونستعرض أرقام مسيرة إيهاب جلال كالتالي:ـ السن: 57 سنة

ـ تولى تدريب: 10 أندية

"الزمالك ـ بيراميدز ـ الإسماعيلي ـ المصري ـ إنبي ـ فاركو ـ مصر المقاصة ـ أهلي طرابلس ـ كهرباء اسماعيلية ـ تليفونات بني سويف"

ـ خاض: 335 مباراة

ـ فاز فى: 147 مباراة

ـ تعادل فى: 86 مباراة

ـ خسر: 102 مباراة

مع منتخب مصر

ـ خاض: 3 مباريات

ـ فاز في مباراة واحدة أمام غينيا بنتيجة: 1/0

ـ خسر في مباراتين:

الأولى رسمية أمام أثيوبيا بنتيجة: 2/0

الثانية ودية أمام كوريا الجنوبية بنتيجة: 4/1

وأعلن حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الإسماعيلي، عن وفاة إيهاب جلال المدير الفني للفريق بعد معاناة مع المرض ودخوله للمستشفى خلال الأيام الماضية.

واستمر إيهاب جلال في المستشفى وخضع لأكثر من 3 عمليات جراحية للسيطرة على جلطة في المخ، وظل تحت الملاحظة بالرعاية المركزة طوال الأيام الماضية.

يذكر أن المدير الفني للإسماعيلي تعرض لوعكة صحية نُقل على إثرها للمستشفى التخصصي بالقاهرة، وخضع لعمليتين جراحتيين قبل نقله إلى الرعاية المركزة.

وزار مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، بصحبة لاعبي الدروايش، المدير الفني لفريق الكرة، وذلك بمستشفي القاهرة التخصصي للاطمئنان على آخر تطورات حالته الصحية.