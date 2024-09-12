شكرا لقرائتكم خبر عن فريق القابضة للمطارات للكرة الشاطئية يتأهل لنصف نهائى بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

استطاع فريق الكرة الشاطئية بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية التأهل للدور نصف النهائي ببطولة الجمهورية للشركات، والتي تقام بمدينة بورسعيد في الفترة من 8 إلى 15 سبتمبر‎ الجاري، وذلك بعد أن حقق الفريق نتائج إيجابية بدور المجموعات ودور الثمانية، حيث تأهل الفريق كأول المجموعة بعد فوزه على كل من شركة السكر والصناعات التكاملية بنتيجة ٩-٢ وشركة الحاويات بضربات الترجيح والسحاب الفريق المنافس في المباراة الأولى، وفي دور الثمانية تغلب الفريق على فريق شركة كيما أسوان بنتيجة ٨-٢.

وأوضح المحاسب عبد ربه الاشول رئيس لجنة النشاط الرياضي والاجتماعي والثقافي بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن ‏الفريق يضم مجموعة من أفضل اللاعبين وجهاز فني وإداري من ذوي الخبرة وهناك توجيهات بتوفير ‏الأجواء الملائمة من أجل ظهور الفريق بصورة مشرفة تليق باسم المطارات والملاحة الجوية ‏المصرية وقطاع الطيران المدني.‏