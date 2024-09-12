شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة وطاهر ابوزيد وبيبو ووليد سليمان وأحمد فتحي يحضرون جنازة إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من نجوم الرياضة ، علي حضور جنازة إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق.

وجاء في مقدمة الحضور كل من ، دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وطاهر أبوزيد وزير الرياضة الأسبق ، وحسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر سابقا، بالاضاف إلي خالد بيبو وأحمد فتحي ووليد سليمان وحسني عبد ربه وأبو طالب العيسوي وعلي يحيي واحمد حسن مكي ورضا شحاتة ومحمود الشامي ومختار مختار وتامر مصطفى ومجدى عبد العاطى واتوبيس لاعبي البنك الأهلي والجهاز بالكامل ونجوم الإسماعيلي والقناة.

وتتلقى أسرة الراحل إيهاب جلال العزاء غدا الجمعة، بمسجد النزهة فى مدينة نصر، فيما قرر مجلس إدارة الإسماعيلى إقامة عزاء الراحل يوم الأحد المقبل فى استاد الإسماعيلية.

توفى إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي مساء أمس الأربعاء بعدما تعرض لوعكة صحية قبل أيام.

واستمر جلال فى المستشفى وخضع لأكثر من 3 عمليات جراحية للسيطرة على جلطة فى المخ، وظل تحت الملاحظة بالرعاية المركزة طوال الأيام الماضية.

وحاول فريق الأطباء تقليل الأدوية المخدرة تدريجيا لبدء عملية الإفاقة دون حدوث أى آثار جانبية.

يعد إيهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي من المدربين المخضرمين في الدوري المصري، بعدما تولى تدريب 10 أندية مختلفة منذ بداية مشواره التدريبي تنوعت بين أندية جماهيرية وغير جماهيرية، بالإضافة إلى تدريبه المنتخب الوطني في فترة سابقة.