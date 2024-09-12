شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر: تدريبي للمنتخب ربنا شايله لوقت تاني والأهلي علمني أحترم شغلي وأمتع مبارياتي أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أكد علي ماهر نجم الأهلي السابق، والمدير الفني الحالي للنادي المصري، أنه يسعى دائماً إلى النجاح دون التفكير في أي أمر آخر، متحدثاً عن طموحه في تدريب المنتخب الوطني.

وقال علي ماهر في تصريحات لـ ”الخليج 365”: "ربنا شايلها لوقت تاني"، أنت تؤدي ما عليك، وفي كل مكان تتواجد به تحقق نجاحاً وتطور من نفسك وتتعلم، والأمر يعود للتوفيق، وسعيد بأنني أعمل وبأنني ناجح، وأحاول التطوير من اللاعبين وأترك التقييم للناس، وفي أي مكان أتواجد به ليس أمامي سوى النجاح، ومن يتذوق طعم النجاح لا يستطيع الابتعاد عنه، وهناك مدربين كثر يستحقون الفرصة ومحترمين، مثل أحمد سامي وعماد النحاس وتامر مصطفى، وطلعت يوسف وإيهاب جلال ربنا يشفيه، وأقول له ربنا يرجعه بالسلامة.

أضاف متحدثاً عن الفوز على الزمالك ذهاباً وإياباً في الموسم الماضي: الزمالك فاز علي كثيراً ، في مباراة الدور الأول تواصلت مع الجهاز الفني لتواجدي بالمغرب وقتها، كنا متفقين على كل شيء لأنني سافرت قبل اللقاء بيومين، وتحدثنا عبر الزووم وكل شيء كتم تجهيزه وفقاً لكل السيناريوهات، والزمالك نادي كبير أستمتع في اللعب أمامه، وقدمت أفضل مباريات أمامهم لكن ربنا أخرلي المكسب حتى هذا الموسم.

واختتم: مهم أن تركز مع إسم المدرب الذي سيواجه فريقك وتركز على خطته وطريقة لعبه، جماهير الأهلي بتزعل مني ولكن هذا شغلي، والأهلي يحترم لعبي بجدية، وهو من علمني احترام شغلي وأن يكون لي تأثير فيه، في ناس بتتكلم أي كلام لكن الأهلاوية الكبار يتحدثون باحترام ويشيدون بعملي، وهذا هو ما يرفع مستوى المسابقة.