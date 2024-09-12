شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال عبد الواحد جاهز لتدعيم الأهلي أمام جورماهيا الكيني والان مع تفاصيل الخبر

تعافي عمر كمال عبد الواحد لاعب النادي الاهلي من إجهاد العضلة الخلفية وشارك في مران فريقه صباح اليوم الخميس علي ستاد مختار التتش ليعلن جاهزيته للسفر مع الأهلي لنيروبي لمواجهة جورماهيا الكيني.

واشتكي عمر كمال عبد الواحد من إجهاد في العضلة الخلفية ليقرر الجهاز الطبي خضوعه لفحص طبي اثبت سلامته ليصبح جاهز للسفر مع الأهلي لنيروبي غدا الجمعة لمواجهة جورماهيا.

ويكثف المارد الأحمر استعداداته اليومية لمواجهة جورماهيا الكينى وذلك في الثالثة عصر الاحد المقبل على ملعب نيايو الوطني بذهاب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي على إسناد رئاسة بعثة الفريق في كينيا لمواجهة جورماهيا بدوري الأبطال إلى طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، ويقوم طارق قنديل حالياً بالتنسيق مع جهاز الكرة بشأن رحلة كينيا المرتقبة التي تُعد ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا.

وتعاقد الأهلي خلال الصيف الجاري مع كلاً من، يوسف ايمن لمدة موسماً على سبيل الإعارة بنية الشراء من الدحيل القطري ، ومع المغربي أشرف داري لمدة 4 مواسم قادماً من بريست الفرنسي لتدعيم الدفاع ومع المغربي يحيى عطية الله لمدة موسماً من سوتشي الروسي لتدعيم الجبهة اليسرى، ومع عمر الساعي من الإسماعيلي لمدة خمسة مواسم لتدعيم خط وسط الفريق.