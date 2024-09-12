شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن قيد اللاعبين الجدد في الأهلي والزمالك للسوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، مهلة لمد فترة القيد لناديي الأهلي والزمالك فيما يخص قائمة الفريقين المشاركة في السوبر الإفريقي، والمقرر اقامته بملعب آرينا بالمملكة العربية السعودية يوم 27 سبتمبر الجاري.

متي تنتهي مهلة الكاف لنادي الاهلي والزمالك ؟

تنتهي اليوم الخميس، المهلة التي منحتها اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف لناديي الأهلي والزمالك فيما يخص قائمة الأهلي والزمالك المشاركة في السوبر الإفريقي.

ما هو موعد غلق القيد القديم للسوبر الافريقي ؟

كان مقررا أن يتم غلق باب القيد 31 أغسطس وهو موعد إرسال قائمة السوبر الأفريقى، لكن وافقت على تمديد القيد حتى 12 سبتمبر، بشرط عدم مشاركة اللاعبين الجدد المقيدين بعد 31 أغسطس في مباريات الدور التمهيدي الثاني لمسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية.

ما موقف اللاعبين الجدد بعد 31 اغسطس الماضي من المشاركة في البطولات القارية؟

أي لاعب يتم قيده في فترة القيد الأولى التي تنتهي في 31 أغسطس سيستطيع المشاركة في البطولات الأفريقية والسوبر الأفريقي، أما أي لاعب يتم قيده بداية من 1 سبتمبر المقبل سيشارك فقط في السوبر الأفريقي، ومشاركته في البطولات القارية ستكون من بداية من دور المجموعات.

ما هي صفقات الزمالك الجديدة قبل مباراة السوبر الافريقي ؟

نجح نادي الزمالك في ضم العديد من اللاعبين خلال فترة القيد التي حددها "كاف"، أبرزهم:

المغربي محمود بنتايك: ظهير أيسر من سانت إيتيان الفرنسي على سبيل الإعارة.

الفلسطيني عمر فرج: مهاجم من نادي أيك السويدي.

محمد حمدي: ظهير وجناح أيسر من إنبي على سبيل الإعارة.

السنغالي سيدي ندياي: مهاجم من نادي جيدياوايي كأحد صفقات تحت السن.

البولندي كونراد ميشالاك: جناح من نادي أحد السعودي .

ما هي صفقات الاهلي الجديدة .؟

نجح النادي الأهلي في ضم عدد من اللاعبين، أبرزهم:

يوسف أيمن: مدافع من الدحيل القطري على سبيل الإعارة.

يحيى عطية الله وأشرف داري: لاعبان مغربيان.

عمر الساعي: لاعب وسط من الإسماعيلي.