شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤدى مرانه الأول في كينيا استعدادا للشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الأول في كينيا عصر اليوم الخميس، على ملعب الشرطة الكيني الفرعي، استعداداً لمباراة الفريقين في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت بعثة الفريق وصلت إلى كينيا صباح اليوم استعداداً لمواجهة الشرطة الكيني، وحرص مسؤولو السفارة المصرية على استقبال البعثة.

ويترأس أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعثة الفريق الأبيض في كينيا.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني الثالثة عصر يوم السبت المقبل ، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفي سياق متصل قال الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادى الزمالك إنه تم صرف جزء من مستحقات اللاعبين خلال الساعات الماضية،من أجل فرض مزيد من الاستقرار والهدوء على القلعة البيضاء.

وأكد المندوه خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أن باقى مستحقات اللاعبين ستصرف تباعاً خلال الفترة القادمة،وكذلك جميع الأجهزة الفنية والإدارية داخل القلعة البيضاء،حتى يتم غلق هذا الملف بشكل نهائى.