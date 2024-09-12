7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 12/9/2024 ، العديد من الاخبار الهامة والتي جاء في مقدمتهاـ، نجوم الرياضة يودعون جثمان إيهاب جلال إلي مثواه الأخير بعد أداء صلاة الجنازة، والزمالك يؤدى مرانه الأول في كينيا استعدادا للشرطة، والأشعة تؤكد إصابة «داري» بجزع في كاحل القدم.

نجوم الرياضة يودعون جثمان إيهاب جلال إلي مثواه الأخير بعد أداء صلاة الجنازة

ودع عدد كبير من نجوم الرياضة ، جثمان الراحل إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، بعد أداء صلاة الجنازة عليه في من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس .

الزمالك يؤدى مرانه الأول في كينيا استعدادا للشرطة

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الأول في كينيا عصر اليوم الخميس، على ملعب الشرطة الكيني الفرعي، استعداداً لمباراة الفريقين في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الأشعة تؤكد إصابة «داري» بجزع في كاحل القدم

الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قال إن الأشعة التي أجراها أشرف داري، لاعب الفريق، أثبتت تعرضه لجزع في كاحل القدم.

الزمالك يعلن عبر ”الخليج 365” صرف جزء من مستحقات اللاعبين

قال الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادى الزمالك إنه تم صرف جزء من مستحقات اللاعبين خلال الساعات الماضية،من أجل فرض مزيد من الاستقرار والهدوء على القلعة البيضاء.

الأهلى فى المجموعة الأولى..والزمالك بالثالثة ببطولة أفريقيا لأندية اليد

أسفرت قرعة بطولة أفريقيا لرجال كرة اليد المقرر لها أكتوبر المقبل بالمغرب عن وقوف فريق الأهلى ضمن المجموعة الأولى و الزمالك فى الثالثة .

اليوم آخر فرصة للقيد في قائمتي الأهلي والزمالك للسوبر الإفريقي

تنتهي اليوم المهلة التي منحتها اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف لناديي الأهلي والزمالك فيما يخص قائمة الأهلي والزمالك المشاركة في السوبر الإفريقي.

رئيس نادى البنك الأهلى يعلن رفع القيد عن النادي

أعلن اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلى، عن رفع إيقاف القيد عن النادي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مؤكداً أنه تم دفع جميع المستحقات المالية للاكاديمية الغانية