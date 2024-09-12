شكرا لقرائتكم خبر عن بالمستندات بتروجت مهدد بإيقاف القيد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

اتجه عدد من اللاعبين السابقين لنادي بتروجت الى الاتحاد المصري لكرة القدم برفقة المحاميين وتقدموا بطلب الى الاتحاد المصري بمخاطبة نادي بتروجيت لاعطائهم مستحقاتهم الحاصلين عليها، طبقا للقرار النهائي الصادر من لجنة التظلمات بتأييد قرار شئون اللاعبين باحقية اللاعبين لمستحقاتهم واللاعبون هم: شكري نجيب، فادي نجاح، محمود صلاح، واحمد فوزي .

وفي حالة امتناع النادي عن السداد فسوف يتم تنفيذ لوائح الاتحاد المصري والاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA وإيقاف قيد النادي لحين سداد مستحقات اللاعبين.

من ناحية أخرى، دخل مسئولو نادي بتروجت فى مفاوضات قوية مع محمد سمير، مدافع طلائع الجيش والشقيق الأصغر لسعد سمير نجم الأهلى الأسبق، للحصول على خدماته فى الموسم الجديد.

وانتهى تعاقد محمد سمير مع طلائع الجيش بنهاية الموسم الماضى، وتلقى اللاعب عدة عروض استعداداً للموسم الجديد، أبرزها من بتروجت العائد لدوري الأضواء والشهرة .