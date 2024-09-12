شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبى الزمالك فى كينيا وتعليمات خاصة لـ محمد شحاتة والان مع تفاصيل الخبر

عقد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير لفريق الزمالك، جلسة مع اللاعبين في حضوره جهازه المعاون على هامش المران الجماعي اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب " بوليس ساكو"، استعداداً لمواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد جوميز في حديثه مع اللاعبين، على أهمية التركيز في مواجهة الشرطة الكيني، وطالب بعدم الاستهانة بالمنافس، مشدداً على صعوبة المباراة في بداية المشوار الأفريقي،وشرح تفاصيل المران الأول للاعبين وبعض الجوانب الفنية التي سيتم العمل على تنفيذها في تدريب اليوم.

وحرص جوميز، على منح محمد شحاتة لاعب الوسط بعض التعليمات خلال التقسيمة الفنية الخاصة بمهام مركزه كما خاض الفريق تقسيمة فنية في وسط الملعب بمشاركة حارس مرمى واحد فقط.

وقسم جوميز لاعبيه لثلاث مجموعات، لخوض تقسيمة فنية، قام خلالها بتنفيذ بعض الجمل الفنية التي قام بشرحها للاعبين في محاضرة فنية، والاعتماد على اللعب من لمسة واحدة في بناء الهجمة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني الثالثة عصر يوم السبت المقبل ، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية