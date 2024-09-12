شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن قيد عابدين وعبدالحفيظ وسمير وأبوالخير والساعي أفريقياً والان مع تفاصيل الخبر

قال سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بفريق الاهلى إنه بناءً على ‏رؤية الجهاز الفني تم قيد الرباعي الصاعد أحمد عابدين ويوسف عبدالحفيظ ‏وسمير محمد ومصطفى أبوالخير في القائمة الإفريقية ويحق للفريق الاستفادة من ‏جهودهم ابتداءً من دور المجموعات ، فضلًا عن اتمام قيد عمر الساعي في ‏ذات القائمة منذ الانتهاء من إجراءات انتقاله للأهلي من الإسماعيلي قبل أسبوعين.‏

وكانت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف قد منحت مهلة لمد فترة القيد لناديي الأهلي والزمالك فيما يخص قائمة الفريقين المشاركة في السوبر الإفريقي، والمقرر اقامته بملعب آرينا بالمملكة العربية السعودية يوم 27 سبتمبر الجاري.

تنتهي اليوم الخميس، المهلة التي منحتها اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف لناديي الأهلي والزمالك فيما يخص قائمة الأهلي والزمالك المشاركة في السوبر الإفريقي.

كان مقررا أن يتم غلق باب القيد 31 أغسطس وهو موعد إرسال قائمة السوبر الأفريقى، لكن وافقت على تمديد القيد حتى 12 سبتمبر، بشرط عدم مشاركة اللاعبين الجدد المقيدين بعد 31 أغسطس في مباريات الدور التمهيدي الثاني لمسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية.