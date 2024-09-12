اكتشاف حسام حسن.. الخليج 365 يحاور التوأم نهى وجيهان لاعبات وادي دجلة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نهى خورشيد-هند عواد:

تصوير- محمود عبدالناصر:

وسط تدريبات براعم فريق الرحاب للأولاد، كان التوأم ونهى وجيهان الصلح أصحاب الملامح الأجنبية يمرران الكرة لبعضهم البعض، وخارج الملعب يتابعهم حسام حسن متفأجاً بمهارات هاتين الفتاتين الصغيرتين، ليذهب العميد إلى والدهما موجهاً نصيحة له "بناتك لازم يلعبوا في أي نادي"، لم تكن الأسرة تعلم في هذا الوقت أن هناك فريق نسائي بمصر، ليرشح مدرب الفراعنة الحالي "وادي دجلة" لاحتواء موهبة الثنائي ويكون بداية شهرتهم و مشوارهم الكروي الحقيقي.

حكي التوأم نهى وجيهان الصلح بدايتهن مع كرة القدم، ليكشف الثنائي خلال حوارهن مع "الخليج 365" عن بعض أسرارهن الشخصية، إلى جانب حديثهن عن أمنياتهن مع وادي دجلة.

وفيما يلي أسئلة الحوار..

مين مواعيده مش مظبوطة؟

جيهان : احنا الاتنين مواعيدنا مش مظبوطة، بس نهى أكتر مني

مين بيكتم الأسرار؟

بنكتم أسرار بعض ولا نفصح عن أسرار الآخرين، إحنا كدا كدا شخص واحد، لمّا حد من الفريق بيحتاج يحكي سر بيشوف مين فينا فاضى بس احنا الاتنين بنكتم أسرار

مين بيصحى الأول؟

جيهان: أنا، وممكن نهى بعدي بساعة مثلا.

مين أشطر في الدراسة؟

جيهان: أنا الأشطر في الدراسة بس الفرق دايما بينا بيكون 1%، ولسه مخلصين الجامعة من قريب.

من أحرف في الملعب؟

جيهان: كدا هنخسر بعض، بنكمل بعض في الملعب، مافيش حد أحرف لأننا بنلعب سوا.

من العقل المدبر وصاحب الخطط واتخاذ القرارات؟

جيهان:علي حسب الموقف، الخناقات على طول بتكون بسبب نهى، وأنا بحل المشاكل دايما.

مين المنظم فيكوا في البيت؟

جيهان: أنا منظمة اكتر في البيت عن نهى.

مين بيعمل شغب في البيت؟

نهى : أنا بعمل شغب اكتر في البيت.

مين بينام أكتر؟

نهى: أنا اكتر، جيهان لو نامت 7 ساعات أنا لازم أنام ساعة زيادة.

مين بياخد لبس التاني؟

نهى: بنلبس لبس بعض وبنبدل الهدوم سوا عادي، عمرنا ما اتخنقنا على حاجة زي كدا.

مين بيعرف يطبخ؟

مش بنعرف نطبخ ولا نعمل شغل البيت.

إيه نظامكم في الأكل قبل التمرين؟

والدتنا إيطالية وتمتلك خبرة كبيرة في تحضير الوجبات المخصصة للاعبين ومن يمارس أي رياضة، كونها لاعبة سابقة لـ "كرة اليد" وتعلم جيداً النظام الذي يسير عليه الأبطال واللاعبين وتساعدنا في هذه النقطة بالتحديد.

أي نادي تشجعان في الدوري المصري والدوريات العالمية؟

جيهان: لا نشجع أي فريق في الدوري المصري ولا نتابع في الحقيقة المباريات “بنشجع اللعبة الحلوة”، نهى: ممكن إتفرج على الأهلي.

أندية العالمية نعشق برشلونة، مانشستر سيتي ويوفنتوس

أكثر لاعب تحبان طريقته داخل المستطيل الأخضر؟

في الدوري المصري أحمد سيد زيزو وعلي معلول، ولكن بالطبع نحن نحب ميسي

لو كل واحدة أتعرض عليها الانضمام إلي فريق منافس مختلف؟ إيه موقفكم؟

من الصعب أن نلعب كأخصام، ولكن في حالة تلقينا عرضين مختلفين سنحاول بكل الطرق أن نكون سوياً، لا يمككنا اللعب أمام بعض لأننا بنكمل بعض داخل الملعب، اي نادي هيضم واحدة هيخسر الثانية.

ما أبرز التحديات التي تواجهكم كـ لاعبات كرة قدم ؟

من أبرز الصعوبات التي واجهناها خلال مشوارنا الكروي خلال تصفيات الموسم الاول من أفريقيا، ومباراة صن داونز بالتحديد لأنهم فريق قوي للغاية ويلعمون بعضهم البعض جيداً، ويمتلكون قدرات بدنية وسرعات عالية يجيدون اللعب في الأجواء والمناخ المرتفع وهو ما لم نعتاد عليه من قبل.

كيف تتعاملين مع شقيقتك داخل الملعب؟ وكيف يرى باقي لاعبات الفريق هذا الأمر؟

جيهان : دائما نشارك في المباريات كجناح أيمن وأيسر، بكون عارفه مكان نهى وبقدر أمرر الكرة على طول، وممكن نبدل مكانا سوا بدون علم أي أحد بالفريق بما فيهم المدربة، نمتلك ميزة أخرى وهي أننا نستطيع التحدث بلغتين مع العربي وهي الإنجليزي والإيطالي، وهذا الأمر يساعدنا على توصيل رسائل داخل الملعب دون فهم أي أحد آخر.

تبديل المراكز في الملعب يحدث بيننا كثيراً، وعندما سجلت "نهي" هدفاً المدربة كانت تعلم أنها جيهان وليست أنا، ولكن حالياً " صعب نضحك عليهم".

هل أثر العميد حسام حسن على مشواركن الكروي؟ هل التوأم مثل أعلى لكن في كرة القدم؟

التوأم مثلنا الأعلى في كرة القدم، وحسام حسن أول من اكتشفنا وطلب من والدنا ضرورة أن ننضم إلي أي فريق كروي نسائي في مصر، لم نكن نعلم أن هناك فريق سيدات بمصر وهو من رشح لنا وادي دجلة.

من مثلك الأعلى من اللاعبين في كرة القدم؟

جيهان: مثلي الأعلي في الكرة ميسي وبيرلو لاعب منتخب إيطاليا، بالنسبة لي هو لاعب يمتلك لمسات سحرية في كرة القدم ويعلم أماكن اللاعبين جيداً.

نهي: مثلي الأعلي ميسي.

ما كان شعورك بعد تسجيل أول هدف في تاريخ بطولة دوري أبطال السيدات؟

نهى: هدفي الأول في تاريخ دوري أبطال أفريقيا للسيدات مميز للغاية بالنسبة لي لأنه جاء بعد فترة عصيبة، كان علينا ضغط كبير بسبب الدراسة كذلك كونها أول بطولة لنا في مشوارنا،والهدف جاء الوقت المثالي، وهدفنا تحقيق بطولة دوري أبطال أفريقيا مع وادي داجة.

ما هي أمنياتكن في كرة القدم؟

بالطبع نسعى لتكرار تجربة الاحتراف مرة أخري، ولكن الوضع اختلف تماماً عن الوقت السابق، لكي ننضم للفريق الأول بأي ناد بالدوري الإيطالي لابد من اللعب في البداية داخل الأكاديمية الخاصة بهم ثم التصعيد إلى صفوف الفريق الأول، فالاحتراف في الخارج لم يعد سهلاً كما كان.

ولكننا لا نريد ترك مجلنا الأساسي الهندسة، لو قدرنا نحترف برا تاني هنركز في الكرة بس، صعب اننا نركز في الاتنين بنسبة 100%, بنحب الكرة ولكن عندنا خطة تانية وهي أننا نشتغل في الهندسة.

في رأيكم كيف ترون الاختلاف بين مستوى اللاعبات المصريات والايطاليات؟

الاختلاف بين الكرة النسائية الإيطالية والمصرية، في الخارج يعتمدون على القوة البدنية والسرعة أكثر، على العكس في مصر هناك لاعبات تمتلك مهارات أعلى بكثير

حكاية الصورة المشهورة بينكم بعد إصابة جيهان؟

كانت الفترة دي عندنا سوبر ونخوض الكثير من التدريبات من أجل الاستعداد بنسبة 100% وكان هدفنا تحقيق البطولة لكي نثبت للجميع أننا نمتلك فريق قوي ، جيهان اتصابت قبل البطولة بيومين وكانت صدمة كبيرة بالنسبة لي بعد استبعادي من المباراة، بدأت أنصح زملائي إننا هنكسب عادي حتى لو بنلعب أمام فريق قوي، ولعبنا المباراة بهدف واحد وهو احنا هنكسب بأي شكل.

توقعكم للموسم الجديد بمشاركة الأهلي والزمالك؟

لا يوجد بالنسبة لنا من الموسم المقبل، وجود فرق جديدة كالأهلي والزمالك، سيضيف للبطولة، واحنا بنلعب من فترة كبيرة وبدأنا قبل أندية كتير فـ مافيش خوف.

ما نصيحتكم للبنات التي ترغب في ممارسة كرة القدم؟

لو أي بنت بتحب الكرة أو رياضة معينة تلعبها عادي، عمر ما كانت لعبة للأولاد بس، والدليل على ذلك وجود لاعبات محترفات بمختلف بلدان العالم، والأهم انها تكون بتحب الكرة، بالنسبالي لو ده حلم اي حد يفضل وراه لحد ما يحققه.