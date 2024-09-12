شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يدرس تقديم معسكر منتخب مصر المقبل 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، تقديم المعسكر المقبل المقرر اقامته يوم 7 أكتوبر رسميا، حسب الأجندة الدولية، لمدة ثلاثة أيام لينطلق يوم 4 من الشهر نفسه استعدادا لمباراتي موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا.

وفي ضربة البداية بالمعسكر الأخير فاز منتخب مصر على منتخب كاب فيردى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما على ستاد القاهرة الدولي الجمعة الماضية فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وسجل أهداف منتخب مصر فى اللقاء كل من رامى ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل فى الدقائق 23 و45 و69 من زمن اللقاء.

وفي اللقاء الثاني، حقق منتخب مصر فوزا عريضا على بوتسوانا، برباعية دون رد، سجل منها تريزيجيه "هدفين" ومحمد صلاح ومصطفى فتحي كل منهما هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء الثلاثاء الماضي فى الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.