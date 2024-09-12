شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يفرز 76 لاعبًا جديدًا لفرق الناشئين من الاختبارات والان مع تفاصيل الخبر

أعلن نادي المقاولون العرب عن انضمام 76 لاعبًا جديدًا لفرق الناشئين بعد الانتهاء من الاختبارات السنوية التي أقيمت بمقر النادي وبجميع محافظات مصر، في إطار السعي الدائم والمستمر من إدارة النادي لاكتشاف أفضل العناصر المميزة من اللاعبين الموهوبين.

حيث بدأت الاختبارات في 25 مايو 2024 واستمرت لمدة ثلاثة أشهر، وشهدت إقبالاً كبيرًا من اللاعبين الموهوبين.

5 لاعبين لفريق 2011

14 لاعبًا لفريق 2012

9 لاعبين لفريق 2013

5 لاعبين لفريق 2014

28 لاعبا لفريق 2015

15 لاعبًا فريق 2016

وشملت الاختبارات لاعبين من عدة محافظات، منها القاهرة، الجيزة، ، بني سويف، المنيا، الشرقية، الإسكندرية، المنوفية ، الدقهلية، سوهاج، أسوان.

وفي هذا السياق، أكد يسري عبد الغني، رئيس قطاع الناشئين، أن اختيار اللاعبين تم بدقة وعناية من خلال لجان متخصصة، مشيدا بالدعم المستمر من مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح والمهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الكرة.

وأوضح عبد الغني أن النادي يسعى إلى خلق بيئة مثالية لتطوير اللاعبين وتعزيز مهاراتهم ضمن رؤية مستقبلية واضحة.