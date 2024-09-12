شكرا لقرائتكم خبر عن مد فترة القيد للقائمة الإضافية للبراعم والناشئين حتي 19 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منطقة القاهرة لكرة القدم بقيادة حمادة الشربيني، بناء علي تعليمات اتحاد الكرة، مد القيد للقائمة الإضافية للبراعم والناشئين حتي 19 سبتمبر الجاري.

وقرر اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، في وقت سابق، مد فترة القيد لجميع المراحل السنية والبراعم استعدادًا للموسم الجديد، وأرسل خطابًا رسميًا للأندية لإخطارها بالقرار.

وأعلن اتحاد الكرة منذ فترة اعتزامه تشكيل منتخبات لمواليد 2005 و2007 و2008 و2009، وذلك في إطار خطة تطوير الكرة المصرية وتكوين قاعدة موسعة من اللاعبين الصاعدين؛ ليتم الاعتماد عليهم مستقبلًا ضمن صفوف المنتخب الأول.

وأرسلت إدارة المسابقات بـاتحاد الكرة خطابا رسميا للنادي الأهلي، تخطره خلاله بمواعيد مباريات بطولات الجمهورية لفرق الناشئين للموسم الجديد 2023 - 2024، والتي يشارك فيها الأهلي بفرق مواليد 2003 و2005 و2007 و2008 و2009.