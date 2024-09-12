شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يودع إيهاب جلال: وداعا لمن تحمل أحلام مدينة بأكملها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عمر أنور – لبنى عبد اللهالخميس، 12 سبتمبر 2024 09:53 م
فاز: 10 مواجهات
تعادل: 12 لقاء
خسر 19 مباراة
سجل لاعبوه: 49 هدفا
استقلت شباكهم: 60 هدفا
وأعلن حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الإسماعيلي، عن وفاة إيهاب جلال المدير الفني للفريق بعد معاناة مع المرض ودخوله للمستشفى خلال الأيام الماضية.
واستمر إيهاب جلال في المستشفى وخضع لأكثر من 3 عمليات جراحية للسيطرة على جلطة في المخ، وظل تحت الملاحظة بالرعاية المركزة طوال الأيام الماضية.
يذكر أن المدير الفني للإسماعيلي تعرض لوعكة صحية نُقل على إثرها للمستشفى التخصصي بالقاهرة، وخضع لعمليتين جراحتيين قبل نقله إلى الرعاية المركزة.
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