شكرا لقرائتكم خبر عن مروة عيد: تشرفت بظهورى مع محمد عبدالمنعم فى مؤتمر نيس وإحنا ولاد الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مروة عيد المحترفة فى صفوف فريق نيس الفرنسى لكرة اليد، على سعادتها فى المشاركة فى تقديم محمد عبدالمنعم المنتقل حديثًا لنادى نيس الفرنسى، للإعلام الفرنسي.

وقالت مروة عيد خلال تصريحات تلفزيونية: "الحمدلله تشرفت بوجودى مع محمد عبدالمنعم اليوم، إحنا ولاد النادى الأهلي".

وتابعت: "لما نيس عرض عليا الموضوع ومحمد فى مصر اصلا وافقت على طول والموضوع اتأجل بسبب بطئ حسم الصفقة".

وأضافت لاعبة الأهلى السابقة: "الحمدلله قدرت اساعد منعم واحسسه انه مطمن فى فرنسا واليوم كان جميل ورئيس النادى اتكلم معايا ودخلت جولة داخل مقر التدريبات وغرفة الملابس اليوم".

وأكملت مروة عيد: "تجربة اليوم مهمة جدًا، أنا عارفه كويس أن الموضوع صعب، انك تكون فى بلد مش بيتكلم لغتها الأمور بتكون صعبة".

واستطردت: "منعم سنه صغير لكنه يمتلك خبرات كبيرة مع الأهلى والمنتخب ولعب فى بطولات كبيرة تديله الخبرات إلى يحتاجها فى فرنسا".

وعن نصيحتها لمحمد عبدالمنعم قالت: "كنت بتكلم معاه النهارده ونصحته بأكتر من حاجة أهمها انه يتعلم اللغة كويس جدًا لتسهيل تواصله مع الجماهير والإعلام ".

واختتمت مروة عيد: "مكنش فى مخيلتى أن أنا هقعد الوقت ده كله فى فرنسا، احترفت من 2010 لحد دلوقتى داخله فى 15 سنة ومبسوطة بالى قدمته والى بقدمه".