تسريب خطة كاسترو قبل موقعة النصر ضد الاهلي في الدوري السعودي

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مباراة نظيره الاهلي مساء الليلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويحل فريق اهلي جدة ضيفًا على نظيره النصر، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات الدوري السعودي، على ملعب «الأول بارك».

ووفقًا لصحيفة الرياضية، فقد اختار البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للعالمي إشراك محمد سمياكان بجانب إيمريك لابورت في دفاع النصر ضد اهلي جدة.

ويحتل الفريق الكروي الأول بنادي النصر المركز الخامس في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 4 نقاط، حصدهم من تعادل أمام الرائد، وفوز ضد الفيحاء.

بينما يحتل فريق الاهلي المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 3 نقاط، حيث فاز أمام العروبة، وخسر من الفتح.